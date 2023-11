Grâce au premier «BookAthon», des jeunes vont créer 10 livres pour enfants

1 / 6 L'essentiel L'essentiel L'essentiel

Des jeunes créatifs au service des petits enfants. Grâce au premier «BookAthon», organisé de jeudi à samedi, au Forum Geesseknäppchen à Luxembourg-Ville, trente jeunes vont tenter de produire dix livres en trois langues pour les enfants de moins de quatre ans. En luxembourgeois, en français et en allemand, les auteurs, les illustrateurs et les graphistes de demain vont faire preuve de créativité et de productivité pour proposer des œuvres illustrées destinées aux enfants.

«C’est la toute première fois en Europe qu’un tel projet se met en place», souligne Simone Mortini, chargée de projet au Service national de la jeunesse. «Nos participants ont de 14 à 27 ans et on a dû faire un choix parmi 60 candidatures. Ici, grâce à un jury d’experts, nous avons sélectionné 30 candidats, répartis trois par trois, au travers de 10 stations. L’idée, c’est de créer ces livres en 24 heures. Pendant trois jours, on leur propose 8 heures de travail. On s’est inspiré d’un projet semblable en Afrique du Sud qui leur propose de tout terminer en 12 heures lors d’une seule journée. Chez nous, c’est un peu plus long, mais cela reste un vrai challenge. Ces jeunes ont beaucoup de talent et leur engagement est phénoménal».

Les délais sont courts, mais ça travaille dur

Pour Léo Kourouma, jeune graphic designer, c’était une opportunité à ne pas manquer. «Ma motivation? Créer quelque chose pour les enfants et l’envie de m’exprimer», nous a-t-il confié. «Les tâches sont bien réparties au sein de chaque groupe et on communique beaucoup pour proposer quelque chose d’harmonieux. On bosse dur, on est vraiment passionnés. Si, à la fin, on peut avoir un sourire des enfants qui vont découvrir les bouquins que l’on a créés, on sera déjà très heureux. Cette expérience inédite, c’est une nouvelle corde à mon arc et c’est très positif».

«J’adore l’illustration et, plus tard, je compte m’orienter en direction de l’illustration jeunesse», nous explique Anna Markiewicz, jeune illustratrice, «cela me paraissait donc naturel de participer à ce premier «BookAthon». Par groupe de trois personnes, on se démène pour créer un livre sur base d’un scénario déjà écrit. On le met donc en page et cela travaille vraiment dur, car le délai pour faire un livre de 12 pages est très court. On est optimistes, car on avance assez bien et on est dans les temps».

Tous les livres seront ensuite imprimés et, enfin, disponibles en ligne sur BookAthon.Lu.