Gradec: au moins 9 morts

«Au moins une dizaine de personnes sont portées disparues et nous sommes en train de vérifier les listes des employés qui se trouvaient sur les lieux au moment de l’explosion», a-t-il ajouté. Plus de cent blessés, dont neuf très grièvement atteints, sont toujours hospitalisés à Tirana et Durres.