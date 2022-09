Football – Premier League : Graham Potter nommé entraîneur de Chelsea

L'Anglais Graham Potter a été nommé jeudi entraîneur de Chelsea en remplacement de Thomas Tuchel, limogé la veille après un début de saison bien en deçà des attentes.

Potter, qui est âgé de 47 ans, s'est engagé pour cinq ans en provenance de Brighton, précise le club londonien dans un communiqué. Diplômé en Sciences sociales et titulaire d'un masters en «leadership et intelligence émotionnelle», le successeur de Tuchel offre un profil atypique dans le milieu du football de haut niveau. La direction de Chelsea salue «son football progressiste et ses méthodes d'entraînement novatrices».

Après avoir fait ses classes en Suède dans le petit club d'Östersund, Potter a rejoint Swansea puis Brighton, qu'il a porté la saison dernière à la 9e place de la Premier League, une performance de choix pour un club doté du 15e budget seulement de l'élite du football anglais. Brighton a poursuivi sur sa lancée en ce début de saison et occupe la 4e place du championnat avec quatre victoires en six journées, à deux points seulement du leader, Arsenal, et devant Manchester United, Chelsea et Liverpool.

«Un entraîneur reconnu et novateur»

«Je suis incroyablement fier et enthousiaste de représenter le Chelsea FC, ce club de football fantastique», a-t-il commenté pour sa part dans un communiqué diffusé par le club. Il fera ses débuts sur le banc de Chelsea dès samedi, face à Fulham. Le nouveau président de Chelsea, l'Américain Todd Boehly, qui s'est séparé de Tuchel après sept matches seulement, voit en lui l'incarnation parfaite de sa vision d'avenir à Stamford Bridge.

«Nous sommes enchantés de faire venir Graham à Chelsea. C'est un entraîneur reconnu et un novateur en Premier League qui correspond à notre vision pour le club», a-t-il dit. «Non seulement il est extrêmement talentueux sur le terrain, mais il a des compétences et des capacités qui vont au-delà du terrain et feront de Chelsea un club plus prospère».