Sortie attendue : Gran Turismo 5 sortira finalement en novembre

Sony a annoncé mercredi que le nouvel opus de sa série phare sortirait en novembre sur la PlayStation 3, huit mois après la date initialement prévue.

Ce simulateur de conduite automobile sortira aux États-Unis le 2 novembre et dans le courant du même mois au Japon. La date de sortie en Europe n'a pas été précisée. Cette nouvelle version pourra être jouée en version 3D par les joueurs disposant d'un téléviseur adéquat et de lunettes stéréoscopiques.

Le jeu devait au départ être lancé en mars, mais Sony avait retardé sa sortie pour des raisons liées à la production, sans plus de précision. La série, lancée sur la première version de la PlayStation en 1997 avant d'être déclinée sur PS2, PSP et PS3, s'est vendue à plus de 55 millions d'exemplaires dans le monde tous épisodes confondus.