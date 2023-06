Bain de foule pour le Grand-Duc et son épouse en visite à Longwy

«Une relation très étroite existait depuis longtemps entre ma grand-mère, la Grande-Duchesse Charlotte, et les Longoviciens», a déclaré le Grand-Duc Henri, rappelant l’amitié entre le Luxembourg et Longwy. Le couple grand-ducal s’est ensuite longtemps entretenu avec des habitants de la commune, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion de mesurer leur cote de popularité auprès de la population locale.

Une première pour Maria Teresa

«C’est la première fois que je me rends à Longwy et j’ai été très touchée par l’accueil des habitants. Cela prouve l’importance d’une amitié entre le Luxembourg et les communes frontalières», a expliqué la Grande-Duchesse Maria Teresa, longuement sollicitée pour des photos.