Du Grand-Duché au Bronx: Un éducateur luxembourgeois avec des légendes du rap à New-York

Looping et son fils ont pris la direction le Yankee Stadium, dans le Bronx à New York, pour les 50 ans du hip hop, célébrés cet été. Kool Herc a donné naissance à cette culture en 1973.

«Avant de partir j'ai demandé aux jeunes quels étaient leurs rappeurs préférés de tous les temps. Ils ont cité Snoop Dogg, Wiz Khalifa et Ice Cube. Ils étaient là tous les trois». Looping a passé «un moment inoubliable» à New York, cet été, avec son fils et son frère Chris. Les 50 ans de la culture hip-hop y étaient célébrés au Yankee Stadium, dans le Bronx, là où le mouvement est né en 1973. Looping et ses proches ont pu vivre l'événement au plus près, depuis la scène, avec l'accord de la team Snoop Dogg, Whiz Khalifa Lil Wayne.