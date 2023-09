Disparition de Lina: deux étangs ont été sondés

En début d’après-midi, les plongeurs ont quadrillé les deux étangs du Breux, au bord desquels passe une piste cyclable que Lina aurait dû emprunter, samedi, sur le parcours entre sa maison et la gare.

La jeune fille n’a plus été vue depuis qu’elle s’est rendue, samedi en fin de matinée, vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le département alsacien du Bas-Rhin, empruntant à pied un itinéraire d’environ trois kilomètres depuis son domicile dans cette zone boisée et forestière, au pied du massif des Vosges. Ne la voyant pas arriver à Strasbourg, son petit ami avait donné l’alerte.

Plusieurs véhicules de la gendarmerie et des équipes spécialisées venues de Strasbourg sont arrivés sur les lieux peu après 14h, mercredi. Une camionnette de la police allemande faisait également partie du convoi.

Samedi, trois pêcheurs n’ont pas vu passer la jeune fille

Les plongeurs ont ensuite commencé à quadriller les deux étangs du Breux, au bord desquels passe une piste cyclable que Lina aurait dû emprunter, samedi, sur le parcours entre sa maison et la gare. Un chemin que la jeune fille avait parcouru tous les jours, la semaine passée, pour se rendre à la petite supérette où elle était en stage, dans le bourg de Saint-Blaise-la-Roche.

Sous les yeux de quelques proches de la jeune fille et de nombreux journalistes, les plongeurs, répartis en petits groupes, ont méthodiquement exploré les lieux. Selon le gérant de cet étang de pêche, trois pêcheurs étaient sur place dès 6h, samedi matin, et ils n’ont pas vu passer la jeune fille, contrairement à la veille.

Ses proches écartent la piste de la fugue

Aline Clérot avait déclaré, mardi, n’écarter «aucune piste» pour tenter d’élucider la disparition. L’adolescente a disparu samedi, en fin de matinée. Deux témoins l’ont vue à pied sur la route entre chez elle et le village, entre 11h15 et 11h30. Son téléphone, qui n’a pas été retrouvé, a cessé de borner à 11h22.

Selon lui, les parents de l’adolescente sont séparés, sa mère est infirmière et Lina n’a semble-t-il plus beaucoup de relations avec son père. Plusieurs battues rassemblant des centaines de personnes, lundi et mardi, n’ont rien donné.