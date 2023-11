Grand moment de solitude après une partie de jambes en l’air

Gigi Chapman a beau avoir vécu l’un des moments les plus gênants de son existence, elle n’a pour autant pas hésité à en parler à Metro et sur les réseaux sociaux. Pour «s’amuser» avec un «sexfriend», la Britannique de 34 ans avait décidé d’utiliser un plug anal d’environ 8 centimètres de long qu’elle avait acheté sur internet. Dans le feu de l’action, les choses ont pris une tournure pour le moins embarrassante. «Quand nous étions en train de faire l’amour, j’ai senti que le sex-toy était allé un peu trop profond. J’ai pensé qu’il l’avait retiré parce que j’avais moins mal, Mais je crois qu’en fait, il l’a enfoncé», raconte sur TikTok la trentenaire originaire de Manchester.

Mortifiées, les colocataires se sont résolues à appeler les urgences, tombant sur une opératrice qui peinait à contenir un petit rire. Grâce à une radio effectuée à l’hôpital, les médecins ont pu constater que le sex-toy était effectivement «très haut» et qu’il serait certainement plus sage de le retirer chirurgicalement. Un médecin a tout de même décidé de tenter sa chance: «Il était magnifique. On aurait dit un de ces beaux gosses des années 90. Il était blond aux yeux bleus», se souvient Gigi, qui n’a pas eu loisir d’admirer longtemps son bon samaritain.