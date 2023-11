Grande-Bretagne: Le prince Harry remporte une nouvelle bataille contre les tabloïds

Harry tient les tabloïds pour responsables de la mort de sa mère Diana en 1997 et les accuse de traiter son épouse Meghan Markle de la même manière.

Le jugement rendu par la Haute Cour de Londres ouvre la voie à un procès dans l'une des multiples procédures lancées par le fils cadet du roi Charles III contre la presse britannique, très sévère à son encontre. Le duc de Sussex et six autres célébrités britanniques ont accusé Associated Newspaper (ANL) d'avoir eu recours à des méthodes illicites pour dénicher des informations, en embauchant par exemple des détectives, en procédant à des écoutes téléphoniques ou en se faisant passer pour quelqu'un d'autre afin d'obtenir des données médicales.