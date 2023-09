Grande-Bretagne: Sexe, mensonges et barils de brut: incertitudes après l'éviction du patron de BP

Les investisseurs étaient dans l'expectative mercredi après l'annonce mardi soir de la «démission» avec «effet immédiat» de l'ex-directeur général pour avoir manqué de transparence sur des relations intimes passées avec des collègues. Il est resté moins de quatre ans aux commandes de la «major» pétrolière, l'un des plus grands noms du monde des affaires britanniques. Le directeur financier Murray Auchincloss assure l'intérim pendant la recherche d'un remplaçant permanent.

Mercredi, l'action réagissait modérément, cédant 0,73% à 519,10 pence dans un marché en légère baisse vers 11h30 et malgré une progression des cours du brut qui profitait au titre de son rival Shell.

«Limiter l'impact négatif»

Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown, remarque pour sa part que «des erreurs de cette ampleur ne sont pas ce qu'on attend de l'un des plus grands patrons du pays». «Une direction claire doit être proclamée rapidement pour limiter l'impact négatif» sur l'entreprise et son action, poursuit Mme Lund-Yates.

«Aucune violation du code de conduite»

Dans son communiqué mardi, BP explique avoir eu connaissance en mai 2022 «d'allégations (...) relatives au comportement de M. Looney concernant des relations personnelles avec des collègues au sein du groupe». Une enquête interne a été lancée, durant laquelle le directeur général, âgé de 53 ans et qui a pris la tête du groupe en 2020, a reconnu «un petit nombre de relations anciennes avec des collègues avant de devenir directeur général». «Aucune violation du code de conduite du groupe n'a été constatée», mais «de nouvelles allégations d'une nature similaire» ont émergé «récemment».

Mardi, «M. Looney a informé le groupe qu'il reconnaissait n'avoir pas été totalement transparent dans ses précédentes déclarations», a conclu BP. Bernard Looney peut notamment être crédité d'avoir mené l'un des plus grands groupes britanniques à travers les méandres de la pandémie, qui a provoqué l’effondrement des cours du pétrole et de l'activité économique.

Chez BP depuis 1991

L'invasion russe de l'Ukraine, à l'inverse, a fait flamber les cours des hydrocarbures et gonflé les comptes des compagnies pétrolières, mais s'est traduite par une sortie des activités en Russie et par une charge comptable colossale de plus de 24 milliards de dollars.