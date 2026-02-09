NewsVidéosRadioDeutsch
William et Kate se montrent préoccupés par l'affaire Epstein et ses victimes

Publié

Grande-BretagneWilliam et Kate «profondément préoccupés» par l'affaire Epstein

Un porte-parole du palais de Kensington a indiqué que le prince et la princesse de Galles étaient «tournés vers les victimes» du dossier.

Le scandale a éclaboussé la monarchie britannique avec l'implication du prince déchu Andrew.

AFP

Le prince héritier William et son épouse, la princesse Kate, se sont dits «profondément préoccupés» par les révélations liées à l'affaire Epstein, dans une première prise de parole publique, lundi, par la voix d'un porte-parole du palais de Kensington.

«Je peux confirmer que le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent», a indiqué ce porte-parole, sans directement mentionner le prince déchu Andrew. «Leurs pensées restent tournées vers les victimes», a-t-il encore ajouté.

(afp/mc)

