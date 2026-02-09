Publié
Grande-BretagneWilliam et Kate «profondément préoccupés» par l'affaire Epstein
Un porte-parole du palais de Kensington a indiqué que le prince et la princesse de Galles étaient «tournés vers les victimes» du dossier.
Le prince héritier William et son épouse, la princesse Kate, se sont dits «profondément préoccupés» par les révélations liées à l'affaire Epstein, dans une première prise de parole publique, lundi, par la voix d'un porte-parole du palais de Kensington.
«Je peux confirmer que le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent», a indiqué ce porte-parole, sans directement mentionner le prince déchu Andrew. «Leurs pensées restent tournées vers les victimes», a-t-il encore ajouté.
(afp/mc)