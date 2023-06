Violences policières en France: Grande mobilisation pour Nahel, le policier en détention

Une marche blanche en hommage à Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier, s'est élancée jeudi vers 14h00 depuis la cité Pablo Picasso à Nanterre, aux cris de «justice pour Nahel» et «plus jamais ça», ont constaté des journalistes de l'AFP.

Assa Traoré, figure de la lutte contre les violences policières, est présente aux côtés de la mère de Nahel: «Il faut que le monde entier voie (...). Quand on marche pour Nahel on marche pour tous ceux qui n'ont pas eu de caméra», a-t-elle déclaré au début de la marche.

Le policier en détention

Dans la matinée, le parquet de Nanterre a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire visant le policier auteur du coup de feu et requis son placement en détention provisoire.

Le Gouvernement joue la carte de l'apaisement

La Première ministre française Elisabeth Borne et ses ministres se sont déployés jeudi sur plusieurs points chauds des violences urbaines déclenchées par la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier, s'efforçant d'allier apaisement et fermeté pour éviter l'embrasement et la réédition des émeutes de 2005.