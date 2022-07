Christophe Maé à Echternach: «Grandir avec les gens, c'est magnifique!»

La tournée de Christophe Maé fait escale à Echternach, mardi soir. AFP

L’essentiel»: La date d’Echternach est l’une des dernières de votre tournée anniversaire. Comment se passe-t-elle jusqu’ici?

Christophe Maé: C’est magnifique, y’a un bon accueil partout, c’est assez unanime. Cette tournée des 15 ans n’était pas vraiment prévue, mais on célèbre le premier album, avec mes premières chansons qui m’ont dévoilé. Je joue aussi d’autres chansons de mon répertoire. On est partis en se disant «faisons 15 dates symboliques», puis ça s’est enchaîné et on est aujourd’hui à 70 dates. Je joue avec cinq musiciens, de belles rencontres artistiques. De la chanson française nourrie d’autres couleurs musicales.

Avez-vous vu passer ces 15 années?

Pas du tout! Ça a été hyper intense, je ne me suis jamais arrêté, entre les tournées et les albums. Je m’éclate, je prends énormément de plaisir. Ma vie, c’est la scène, c’est que du bonheur! Le plaisir de voir des milliers de personnes reprendre mes chansons, c’est que du kif.

Cela doit faire plaisir de voir qu’après 15 ans, c’est toujours l’engouement aux premières notes.

Oui, car avoir du succès au premier album, c’est une chose, mais durer, grandir et vieillir avec les gens, c’est magnifique. Je me suis aussi donné les moyens de fidéliser le public.

Ne sentez-vous pas de lassitude?

Non, car j’arrive justement à redonner vie à ces chansons, j’ai changé de musiciens. Ils apportent un souffle nouveau à mes chansons.

Avez-vous un morceau préféré?

Je prends sincèrement du plaisir avec beaucoup de mes chansons. Sur la chanson «Bouquet de roses», qui est sur mon dernier album et parle de mes enfants et de la paternité, le temps s’arrête.

Comment avez-vous vécu la période du Covid?

On a été punis dans nos métiers, nous étions les premiers à devoir arrêter et les derniers à reprendre. Mais j’en ai profité pour me poser, profiter des miens, faire du sport, bien manger. Je l’ai plutôt bien vécu, je n’ai pas subi cette période. Et depuis un an, on s’est bien rattrapés, j’ai dû faire 100 concerts.

A quoi peuvent s’attendre vos fans pour ce concert?

Je joue forcément «Il est où le bonheur», je reprends les titres-phares de tous mes albums. Mais la première heure est consacrée au premier album.

Avec quelle mise en scène?

C’est beaucoup plus intimiste que les Zéniths, avec plus d’interractions. Il n’y pas de machine sur scène. Cette tournée, j’ai l’impression de la vivre en famille, ça me fait énormément de bien. Dans les grands salles, il y a moins de place à l’improvisation.

Ce sera sur le parvis d’une abbaye. Cela vous plait de sortir des salles traditionnelles?