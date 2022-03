Accident : Grave accrochage entre Mertert et Grevenmacher

MERTERT – Un homme a été grièvement blessé lundi matin quand sa moto est venue percuter un véhicule à hauteur de la sortie de l’autoroute.

Peu après 6h30, pour des raisons encore inconnues, un motard, qui venait de Mertert et roulait en direction de Grevenmacher, a perdu le contrôle de son engin et a heurté une voiture qui voulait sortir de l’autoroute. Le motard est tombé et a glissé sur plusieurs mètres avant de s’immobiliser dans le fossé, le long de la route.