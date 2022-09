Strasbourg : «Gravement blessé» après une «agression antisémite»

La victime, un homme d'une quarantaine d'années, partait faire ses courses à vélo, a indiqué dans un communiqué son avocat, Me Raphaël Nisand. Il «était vêtu de la tenue traditionnelle juive orthodoxe (...) une chemise blanche et un pantalon noir», et les «tsitsit», les franges portées au coin des vêtements par les juifs religieux, dépassaient de son costume, selon le conseil. La kippa de son client était cachée par son casque de vélo, a-t-il précisé.