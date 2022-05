Circulation au Luxembourg : De nombreux blessés sur les routes dont un grave à Contern

CONTERN - Plusieurs conducteurs ont été blessés, ces dernières 24 heures, sur les routes luxembourgeoises, dont une grièvement, mardi soir, à Contern.

Un peu plus tard, peu après minuit, deux personnes ont été blessées dans une collision sur la route de Luxembourg, entre Bettembourg et Livange. Alors qu'un conducteur s'engageait pour aller prendre l'A3, il n'a pu éviter une voiture qui venait en sens inverse. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital pour des contrôles. Leurs véhicules sont grandement endommagés.