Grèce: «Brûlez-les»: les incendies font grimper la haine anti-migrants

Le déchaînement s'est intensifié après qu'un groupe de 13 Pakistanais et Syriens eurent été accusés sur les réseaux sociaux d'avoir été pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient d'allumer un incendie près de la ville d'Alexandroupoli, dans l'Evros.

Cette région frontalière de la Turquie est la proie de violents incendies depuis samedi, attisés par des température élevées et des vents violents.

Incitation à la violence raciste

Les migrants ont quant à eux été accusés d'entrée illégale et de tentative d'incendie criminel. Mais une source gouvernementale a affirmé au quotidien Kathimerini que les preuves retenues contre eux semblaient provenir d'un feu de camp.

Désinformation

Le nord de la Grèce a été dévasté par de violents incendies qui ont entraîné plus de 14 000 évacuations, notamment dans un hôpital. Les différents fronts, qui ont fusionné en une ligne s'étendant sur 15 kilomètres, ont brûlé plus de 60 000 hectares de terres agricoles et de forêts.