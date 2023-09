Des centaines de personnes coincées sur un ferry en plein déluge

Les tempêtes et pluies torrentielles qui s’abattent sur la Grèce continuent de semer le chaos, faisant au moins un mort à Volos (centre du pays). En mer, le ferry Superstar se trouvait mercredi après-midi en fâcheuse posture en pleine mer, avec des centaines de passagers à son bord. Le navire appartenant à la compagnie maritime Seajets est bloqué à plusieurs milles marins du port de Volos, selon la plateforme Marinetraffic . La police portuaire de Volos empêche le bateau d’accoster, le port étant sous l’eau et la circulation dans la ville interdite.

De plus, les transports en commun sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre et des coupures d’électricité et d’eau ont été signalées aux autorités. À l’aéroport de Skiathos, sur l’île des Sporades, c’est également la pagaille. Selon le porte-parole Savvas Karagiannis, plusieurs centaines de personnes ont dû y passer la nuit. En raison des inondations, «les avions ne peuvent pas s’approcher de l’aéroport», a-t-il indiqué. Il n’a pas pu dire quand le site reprendrait pleinement ses opérations. «Des quantités d’eau incroyables sont tombées, les routes d’accès sont fermées», a ajouté Savvas Karagiannis.

«Le phénomène le plus extrême en termes de quantité d’eau»

Le département de Magnésie et les îles proches des Sporades sont en alerte rouge, selon les services de la Protection civile. Les précipitations à Volos ont atteint 200 mm et 600 mm dans le village voisin de Zagora, situé au pied du mont Pélion, selon le service météorologique national (EMY). «La quantité de l’eau tombée en 24 heures est l’ensemble de la pluie habituelle pendant tout l’automne», a indiqué le météorologue Panayotis Giannopoulos à la Ert.

«D’après les météorologues, c’est le phénomène le plus extrême en termes de quantité d’eau tombée en l’espace de 24 heures, depuis que la Grèce possède des archives sur le sujet», a estimé lors d’un point presse le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias. Le sous-sol de l’hôpital de Volos ainsi que les rues de la ville ont été inondés et les pompiers «sont en train de pomper l’eau», selon Yannis Artopios. L’EMY a mis en garde contre de graves intempéries qui vont toucher le nord et le sud du pays jusqu’à jeudi, et «les autorités sont en état d’alerte», selon le gouvernement.