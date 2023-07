Les pompiers continuent la lutte contre les incendies

Cent-vingt sapeurs-pompiers, aidés par quatre canadairs et trois hélicoptères, luttent toujours contre les flammes dans la région autour de la station balnéaire de Loutraki, à environ 80 km de la capitale grecque, où un incendie s'est déclaré lundi après-midi.

Cent-vingt sapeurs-pompiers, aidés par quatre canadairs et trois hélicoptères, luttent toujours contre les flammes dans la région autour de la station balnéaire de Loutraki, à environ 80 km de la capitale grecque, où un incendie s'est déclaré lundi après-midi.

Ils restent toutefois en alerte car le danger n'est pas écarté, selon ANA. Sur l'autre front principal situé dans la forêt de Dervenochoria, à 50 km au nord d'Athènes, «d'importantes forces terrestres sont à l'œuvre et depuis les premières lueurs du jour, 5 avions et 8 hélicoptères ont été déployés», a précisé un porte-parole des sapeurs-pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, lors d'un point-presse en début de matinée.

Aucune menace pour les zones résidentielles

Sur l'île de Rhodes (sud-est), dans l'archipel du Dodécannèse, un incendie de forêt qui s'est déclaré mardi après-midi, s'est étendu et progresse vers le centre de l'île mais «sans menacer pour l'instant les zones résidentielles», a souligné le porte-parole des pompiers.

Sur place, 86 pompiers, trois canadairs et trois hélicoptères ont été déployés. Le mécanisme européen de la Protection civile a par ailleurs été activé et quatre canadairs de France et d'Italie sont arrivés en Grèce en renfort mardi, selon le porte-parole.