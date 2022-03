Green Day attire toujours les jeunes

Green Day propose de nouveau

un album concept avec «21st Century Breakdown».

D'un côté Gloria, avec sa personnalité positive et engagée, de l'autre côté Christian, enragé et autodestructif. Green Day présente ses dix-huit titres sous forme d'un opéra punk en trois actes: «Heroes And Cons», «Charlatan And Saints» et «Horseshoes And Handgrenades». Mais l'histoire reste assez vague et difficile à retracer.