Déjà 41 ans : Green Day va mettre le feu au Pinkpop

L'édition 2010 propose une affiche riche et éclectique avec 39 artistes répartis sur trois scènes.

Festival le plus connu des Pays-Bas, mais également le plus ancien d'Europe, le Pinkpop soufflera ses 41 bougies dans la ville de Landgraaf, sur le magnifique site baptisé Megaland, à environ 215 km d'Amsterdam. Ses quatre campings peuvent accueillir jusqu'à 50 000 personnes.

En 40 ans d'existence, le festival a été complet 20 fois, et il faut s'imaginer une capacité maximale de 60 000 personnes par jour. Depuis 1970, plus de 1,8 million de personnes se sont laissé convaincre par l'affiche du festival. Plus de 500 groupes y ont joué sur scène.

L'édition 2010 compte trois scène et accueillera 39 artistes. On cite pêle-mêle The Prodigy, Green Day, John Mayor, Editors, Pixies, Kate Nash, Wolfmother, Florence + the Machine... Le festival sera même retransmis par une chaîne de radio et de télé néerlandaise. C’est pour dire…