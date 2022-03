Etats-Unis – Green Day vend ses vieux instruments… en l'état

États-Unis : Green Day vend ses vieux instruments… en l'état

Le groupe de punk fait de la place dans sa remise. Il se débarrassera d'une centaine d'instruments qui ont échappé aux flammes ou survécu à la boue.

Durant les presque 30 ans de sa carrière, Green Day a marqué les esprits avec des concerts plus déjantés les uns que les autres. On ne compte en effet plus le nombre de grattes explosées sur scène par le chanteur Billie Joe et le bassiste Mike Dirnt, ni le nombre de batteries incendiées par Tre Cool.