Cattenom: Greenpeace Luxembourg avertit du redémarrage d'un moteur pas encore réparé

EDF a annoncé début octobre vouloir redémarrer en novembre les réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Greenpeace Luxembourg considère cette décision comme «irresponsable et scandaleuse»: la tranche 1 fait partie des deux réacteurs où des fissures ou traces de fissures ont été constatées sur des soudures du système de refroidissement d'urgence. Selon l'ONG environnementale, l'exploitant ne prévoit pas de les réparer avant le printemps.

L'ASN n'a pas encore donné son feu vert

Plus de la moitié des centrales nucléaires françaises étaient ces derniers mois à l'arrêt en raison de fissures et d'autres travaux de réparation. L'approvisionnement en électricité de la France est en difficulté, raison pour laquelle EDF doit remettre en service le plus grand nombre possible de réacteurs dans les mois à venir. La crise affecte les finances du groupe, ce qui a conduit les autorités françaises à lancer une procédure de nationalisation complète.