Sommet de Copenhague : Greenpeace: «nos leaders politiques ont échoué»

LUXEMBOURG - Le sommet de Copenhague est un coup d’épée dans l’eau. C’est en gros ce que les responsables de Greenpeace Luxembourg ont constaté. Ils en appellent aujourd’hui à l’UE pour l’admettre et repartir de l’avant.

«Le sommet de Copenhague s´est terminé sur un échec dramatique, nos leaders politiques ont échoué», a déclaré mercredi Paul Delaunois, directeur de Greenpeace Luxembourg. «Après deux ans de négociations, pour enfin se sur décider le futur de notre planète et la survie de 6.5 milliards de gens, les plus puissants pays du monde nous ont profondément déçu avec une maigre déclaration politique sans objectifs quantifiés, sans engagements contraignants et sans la moindre idée comment le processus politique pourra être poursuivi pour qu´il se termine sur un accord international, équitable, ambitieux et contraignant en 2010».