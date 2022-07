En France : Greffée du coeur, l'actrice Charlotte Valandrey est morte à l'âge 53 ans

L'actrice Charlotte Valandrey, qui avait rendu publics sa séropositivité et ses problèmes de greffe du cœur, est décédée mercredi à 53 ans, a annoncé son agente.

Elle avait révélé sa séropositivité en 2005 avec son autobiographie «L'Amour dans le sang», gros succès de librairie (180.000 ventes) ensuite adapté en téléfilm. Sa trithérapie avait épuisé son cœur et elle avait eu recours à une transplantation en 2003, ce qui avait fait d'elle la première séropositive greffée du cœur en France.

En 2008, elle fut victime d'un infarctus, son cœur s'arrêtant de battre pendant 22 secondes. Et récemment, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux que son deuxième cœur arrivait en bout de course et qu'elle avait besoin d'une nouvelle greffe. «En attente de mon 3e», écrivait-elle ainsi sur Instagram le 8 juin.