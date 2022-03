Greg Tony à Villerupt pour s'emparer du titre

Titré au niveau mondial en pieds-poings, le champion Tony part à la conquête de la boxe anglaise.

Le Boxing Club de Villerupt présente, samedi, une grande réunion de boxe avec à l'affiche deux combats professionnels et six amateurs. L'affrontement vedette de la soirée sera la finale du Tournoi de France professionnels des lourds avec l'expéditif Greg Tony (du Dombasle Boxe) opposé à Marouane Larouiche.

Fort de ses 6 victoires par KO en autant de combats dans cette discipline, dont un seul adversaire aura résisté plus d'un round, et seulement parce que Tony était «malade», le champion du monde de kickboxing et de boxe thaïe veut profiter de cette finale pour «montrer à tous» qu'il est «au-dessus du lot en France et pour pouvoir ensuite s'attaquer aux meilleurs boxeurs mondiaux de la discipline».