Cyclisme: Greg Van Avermaet prendra sa retraite en fin de saison

«Mon aventure avec le cyclisme professionnel se termine après cette saison, a-t-il écrit sur Instagram. Même si ma décision a été difficile à prendre, lorsque je me retourne, je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli». Au terme de cette saison, Van Avermaet sera en fin de contrat avec la formation française AG2R-Citrôen pour qui il roule depuis 2021 mais avec qui il n'a jamais signer de succès.

Outre l'or olympique et l'Enfer du Nord, le palmarès du Flandrien compte notamment à son palmarès deux étapes du Tour de France et une étape de la Vuelta. Vainqueur en 2017 de Paris-Roubaix, du Nieuwsblad, du GP de l'E3 et de Gand-Wevelgem, il avait occupé la tête du classement mondial UCI cette année-là.