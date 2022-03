Grégory «est là à chaque instant»

Karine Ferri qui a vécu 2 ans avec le chanteur décédé en avril 2007 confie que le vainqueur de la Star Ac l'accompagne chaque jour. Mais elle ne ferme pas la porte à un nouvel amour.

«Je pense que Karine Ferri et Grégory Lemarchal iront toujours de pair. Cela ne me pose aucun problème… Je suis fière de Greg, de son parcours, de l’homme qu’il était. Ce qui me pèse ce sont toutes les méchancetés qui ont été dites et écrites sur notre compte…»