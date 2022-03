Grégory Fitoussi se fait draguer par le cinéma

Grâce à la série «Engrenages» sur Canal+, Grégory Fitoussi croule sous les propositions, pour la télé comme pour le cinéma.

Grégory Fitoussi, on peut dire que votre rôle dans «Engrenages» est une consécration pour vous, puisque la série a même été rachetée par la BBC ...

Grégory Fitoussi: C’est vrai que la série a une vraie portée. Il faut dire qu’elle est de très bonne qualité. En plus, la saison 3 a été rallongée à douze épisodes au lieu des huit habituels. Le tournage se poursuivra donc jusqu’en février 2010. Et j’ai entendu que Canal+ a commandé les saisons 4, 5 et 6!