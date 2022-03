Grégory Rast remporte le prologue

Le Suisse Grégory Rast (Astana) a remporté le prologue du Tour du Luxembourg cycliste couru mercredi soir sur 2,7 km dans les rues de la capitale grand-ducale et s'est emparé du maillot de leader de l'épreuve

Rast, 29 ans, a couvert la distance en 3 minutes et 46 secondes et a devancé les Français Jonathan Hivert et Romain Feillu respectivement de 2 et 4 secondes.