Tour de France - 6e étape : Greipel gagne au sprint, Kittel crève dans le final

Après la journée riche en rebondissements de mercredi, l'étape entre Reims et Arras a été marqué par plusieurs chutes. Vincenzo Nibali conserve le maillot jaune.

Sous les yeux du président de la République François Hollande, venu sur la course à l'occasion du passage au Chemin des Dames, le «Gorille» (son surnom) Greipel a succédé à son compatriote Marcel Kittel, le lauréat des trois premiers sprints massifs. Dans cette étape sans conséquence pour le maillot jaune du champion d'Italie Vincenzo Nibali, Greipel a devancé le Norvégien Alexander Kristoff et le Français Samuel Dumoulin Kittel, qui pouvait viser la passe de quatre à l'entrée dans Reims, n'a pu jouer sa carte.

Il a été retardé par une crevaison dans le final. Le final de cette étape, bouclée encore à une allure très rapide (plus de 46 km/h), a amené une cassure dans le peloton. Le grimpeur français Thibaut Pinot, piégé, a perdu près d'une minute, tout comme Pierre Rolland. En revanche, les prétendants au maillot jaune ne se sont pas laissé surprendre par les accélérations du peloton et le vent fort balayant la Champagne, au lendemain de la très éprouvante journée sur les pavés.

Nibali en «patron»

Des chutes collectives qui ont abouti à plusieurs abandons (Silin, Zandio) et à quelques blessures (Sagan et Navarro notamment) ont amené le porteur du maillot jaune à intervenir, en "patron". Il a demandé aux hommes de Kittel de ralentir l'allure pour permettre le retour des coureurs retardés par les chutes avant que la course reprenne ses droits. Dans l'affaire, l'Espagnol Alberto Contador a perdu l'un de ses équipiers, l'Espagnol Jesus Hernandez, qui fait partie de sa garde rapprochée. En revanche, le champion de France Arnaud Démare, pris dans la première chute collective, a pu repartir avant d'être distancé en fin de parcours.

La plus longue échappée

Sur les longues lignes droites de l'Aisne, à découvert, l'échappée s'est retrouvée en point de mire du peloton qui a failli se déchirer sous l'effet du vent. Par la suite, le groupe a maintenu l'écart aux alentours d'une minute avant de le reprendre à l'entrée des 20 derniers kilomètres. Les quatre courageux, les Français Arnaud Gérard et Jérôme Pineau, l'Espagnol Luis Angel Maté (le dernier à être repris aux 12 km) et le Néerlandais Tom Leezer ont conduit la plus longue échappée depuis le départ de Leeds. A 8,5 kilomètres de l'arrivée, le peloton, coupé par le vent de côté et le forcing de l'équipe Omega Pharma (T. Martin surtout), s'est fractionné en deux parties.