Basketball: Gréngewald balayé pour ses débuts européens

Pour ses grands débuts dans la phase de poules de l’Eurocoupe, Gréngewald a été rattrapé par ses limites. Sur le parquet de La Seu d’Urgell, les Luxembourgeoises ont bu la tasse dès les premières minutes et, malgré une belle réaction d’orgueil, encaissent une sévère défaite pour le premier de leurs six matches européens (71-47).

Bien que dernières du championnat d’Espagne (après quatre journées), les Catalanes alignaient un effectif entièrement professionnel, quand trois joueuses de Gréngewald n’avaient pas pu faire le déplacement en raison de leurs obligations professionnelles ou scolaires. Et malgré un début de match sérieux, les Hostertoises ont beaucoup trop gâché leurs situations de tir pour éviter de prendre une grosse claque d’entrée (18-2, 7e).

Avec un 2/12 au tir et 7 pertes de balle dans le premier quart-temps, les partenaires de Lisy Hetting ne pouvaient que courir loin derrière au score. La Seu a ensuite très largement ouvert son banc (aucune joueuse à plus de 22 minutes) pendant que les trois professionnelles de Gréngewald –Samantha Logic, Dejza James et Katarina Vuckovic- s’éternisaient sur le parquet.