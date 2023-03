Basket luxembourgeois: Gréngewald décroche la première Coupe de son histoire

Le Sparta avait rapidement pris les commandes, bien aidé par des Hostertoises qui ne se trouvaient pas en attaque, en plus d'être maladroites (1/10 au tir et 3 balles perdues après 6 minutes). Bertrange a aussi profité des espaces laissés loin du panier pour être efficace au tir extérieur et faire la course en tête (40-29 à la mi-temps).