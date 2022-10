Basket: Gréngewald fonce vers les poules de l'Eurocoupe

Après un début de match disputé, avec beaucoup de déchet en attaque, les Luxembourgeoises ont creusé l'écart dans le deuxième quart-temps. Menées de cinq longueurs, elles ont passé un 15-0 aux Portugaises en réussissant à trouver sous le panier Dejza James, qui a marqué 12 des points de cette série et 32 au total (32-22, 18e).

Logic à la baguette

Dans la phase régulière de l'Eurocoupe, Gréngewald affrontera les Belges de Braine et deux clubs espagnols: La Seu d'Urgell et Saragosse. Dudelange était automatiquement qualifié pour la phase de poules. Les championnes du Luxembourg y retrouveront Namur, Benfica et Fribourg à partir du 27 octobre.