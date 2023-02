Basket : Gréngewald ne veut toujours pas rejouer la demi-finale

Gréngewald ne veut toujours pas rejouer sa demi-finale de Coupe de Luxembourg contre Dudelange. Le club a indiqué ce mercredi qu'il allait faire appel de la décision du tribunal fédéral de la Fédération luxembourgeoise de basket-ball (FLBB) et réclame toujours la victoire et une place en finale. «Dans son jugement, le tribunal fédéral n’a nullement considéré les arguments avancés par le BBC Gréngewald Hueschtert, arguments qui se basent entièrement sur les statuts et règlements de la FLBB ainsi que sur les règles de la FIBA», précise le club, dans son communiqué.