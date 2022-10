Greta Thunberg : «Je ne vais pas à la COP27 pour beaucoup de raisons»

Sur Twitter, elle avait déjà exprimé sa solidarité avec «les prisonniers de conscience en Égypte avant la COP27», qui s’ouvre le 6 novembre à Charm el-Cheikh. Les COPs, dont la précédente s’était tenue au Royaume-Uni à Glasgow, «ne sont pas vraiment destinées à changer le système» mais à encourager des progrès graduels dans la lutte contre le changement climatique, a argumenté l’activiste climatique la plus célèbre du monde.

«Le temps des petits pas est révolu»

Elles «sont surtout utilisées comme une opportunité pour les dirigeants et les gens au pouvoir pour obtenir de l’attention, pour toutes sortes de ‹greenwashing’» ou opérations de communications pour prétendre agir contre la crise climatique quand ce n’est pas le cas, a-t-elle poursuivi. Donc «telles qu’elles sont, les COP ne fonctionnent pas vraiment, à moins qu’on les utilise comme une opportunité pour mobiliser», a poursuivi la jeune femme à la silhouette menue, cheveux nattés, en t-shirt rouge et jean, à la fois grave et pleine d’humour.