Climat : Greta Thunberg prête à «passer le mégaphone» à d’autres

«On doit aussi écouter les témoignages et les expériences des gens qui sont le plus touchés par la crise climatique», a-t-elle plaidé dans une interview à l’agence suédoise TT. «C’est le moment de passer le mégaphone à ceux qui ont vraiment des histoires à raconter. Nous avons besoin de nouvelles perspectives». Devenue l’égérie de la cause climatique, surexposée médiatiquement depuis qu’elle a entamé en 2018 une «grève de l’école pour le climat», la pionnière du mouvement Fridays for future doit terminer le lycée à la fin de l’année.