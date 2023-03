Athlétisme: Grethen déclare forfait pour le 1500 m à l'Euro

«Il y a une telle densité sur le 1500 m en Europe en ce moment qu'il faut être à 100% dans chaque course», ajoute le finaliste olympique du 1500 m, qui espérait se qualifier pour la finale sur sa distance de prédilection. Il reste engagé sur le 3000 m, une épreuve qu'il n'a jamais disputé en compétition et dont les séries auront lieu samedi.

Les espoirs reposent sur Bob Bertemes

Les espoirs luxembourgeois à l'Euro reposeront donc surtout sur Bob Bertemes, qui dispute ce jeudi (17h12) les qualifications du lancer de poids. Son jet à 21,93 aux championnats nationaux du 19 février est la meilleure performance européenne de l'hiver et la deuxième mondiale. Patrizia Van der Weken (60 m), Victoria Rausch (60 m haies) et Vera Hoffmann (1500 m) disputeront leurs séries vendredi et samedi.