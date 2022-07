Athléte luxembourgeois: Grethen plus ambitieux que jamais avant les Mondiaux

Il y a un an, Charel Grethen arrivait aux Jeux de Tokyo sur la pointe des pieds, qualifié in extremis quelques mois après être revenu d'une longue blessure au tendon d'Achille. Une finale olympique et deux records nationaux explosés coup sur coup, le revoilà bien plus confiant avant les championnats du monde qui s'ouvrent samedi à Eugene, haut lieu de l'athlétisme américain.