De nombreuses séries et films (enfin) débloqués

Les dirigeants de la Writers Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes, ont approuvé mardi soir le récent accord salarial conclu avec les studios et acté le retour au travail de leurs membres dès mercredi, après une grève qui a duré presque cinq mois et paralysé Hollywood. Le conseil d'administration du syndicat «a voté unanimement pour recommander l'accord» salarial, a-t-il fait savoir sur X, anciennement Twitter. «La grève prend fin à 00H01», heure de Los Angeles, ce mercredi.