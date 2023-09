Grève à Hollywood : «Difficile» pour Léa Seydoux d’aller à la Mostra dans ce contexte

«La façon la plus juste de soutenir la grève»

«Il est difficile pour Léa (et George McKay, le Britannique avec qui elle partage l’écran) de venir et de célébrer le film tout en sachant très bien que des milliers d’acteurs et de scénaristes se battent pour sauver leur gagne-pain», énonce ce texte. «Nous espérons qu’un accord équitable et juste sera trouvé bientôt et que Léa et George seront plus à l’aise pour faire la promotion», ont-ils ajouté. Ne pas venir «est la façon la plus juste de soutenir la grève», a poursuivi George McKay dans un second message.