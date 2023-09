«Enfants gâtés?»: les salariés de Cargolux se défendent

«Sur les 20 dernières années, notre salaire n'a progressé que de 4%, déplore le capitaine Johannes Wingelfeld, représentant des pilotes LCGB chez Cargolux. Sur la même période, des confrères en France et en Allemagne ont obtenu des hausses de salaires de 16 à 22%. À ce titre, notre demande d'être augmentés de 6% sur 4 ans est très modérée». De son côté, Richard Forson, le président et PDG de Cargolux, rappelle que les salaires sont indexés à l'inflation au Luxembourg, contrairement à la France et l'Allemagne.