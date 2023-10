Grève aux Etats-Unis: Accords des trois grands constructeurs auto et du syndicat UAW

Une grève inédite de six semaines chez les trois grands constructeurs automobiles américains touche à sa fin grâce à l’accord de principe conclu lundi entre General Motors et le syndicat UAW, après ceux de Ford et Stellantis, des ententes qualifiées d’«historiques» par le président Joe Biden. «Ces accords records récompensent les ouvriers de l’industrie automobile qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que le secteur continue à fonctionner» lors de la grande crise économique de 2009, a estimé le président américain.