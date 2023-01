En Belgique : Grève chez Ryanair: 152 vols annulés ce week-end depuis Charleroi

Les quelque 400 hôtesses et stewards du transporteur irlandais à bas coût avaient déjà été appelés à cesser le travail du 30 décembre au 1er janvier, provoquant plus d'une centaine d'annulations de vols dans cet aéroport, deuxième de Belgique pour le trafic passagers. De samedi à dimanche, 76 vols au départ de Charleroi et 76 vols retour seront annulés, et «quelque 20 000 passagers sont impactés par cette action», a précisé le président de l'aéroport, Philippe Verdonck, ajoutant que tous les voyageurs concernés avaient été prévenus par Ryanair.