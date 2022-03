Perturbations prévues : Grève des TER en Lorraine dès mercredi soir

METZ - Les trains circulant entre la Lorraine et le Luxembourg pourraient être fortement perturbés entre mercredi 19h et vendredi 8h, annonce ce lundi, la SNCF.

Le syndicat de la CGT a d'ores et déjà annoncé une perturbation importante: 60% chez les conducteurs et environ 68% chez les contrôleurs. Les cheminots protestent contre la réforme du système ferroviaire présentée le 29 mai dernier et dont le but est de rassembler la SNCF et le Réseau Ferré de France pour faire des économies. Depuis 2007, environ 1 500 postes de cheminots ont été supprimés en Lorraine.