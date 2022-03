Grande-Bretagne : Grève massive en vue dans les trains pour Londres

La pagaille est en vue dans les transports à Londres. Dès lundi et jusqu'à Nouvel An, les membres d'un syndicat du rail vont débrayer.

Les membres du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT) ont indiqué qu'ils allaient débrayer à partir de lundi, jusqu'au Nouvel an sur ces lignes qui desservent depuis Londres une partie de sa banlieue et des villes du sud-ouest de l'Angleterre comme Bristol ou Portsmouth. Le mouvement sera uniquement suspendu pour l'élection du 12 décembre, Noël et le 26 décembre.