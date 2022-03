Pas de transfert : Griezmann assure qu'il va rester à l'Atlético

L'attaquant français de l'Atlético Madrid ne devrait pas être transféré cet été, comme il l'a indiqué dimanche matin. Il avait pourtant évoqué un départ récemment.

Antoine Griezmann a indiqué qu'il allait «repartir pour la saison prochaine» avec l'Atletico Madrid, après avoir soufflé le chaud et le froid sur son avenir ces derniers temps, dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne de télévision française TF1. «La sanction du TAS est tombée. L'Atletico ne peut pas recruter. Avec mon conseiller sportif, Eric Olhats, on a décidé de rester. C'est un moment dur pour le club. Ce serait un sale coup de partir maintenant. On a discuté avec les dirigeants et on va repartir pour la saison prochaine», a expliqué celui qui avait été sacré meilleur joueur de l'Euro-2016.