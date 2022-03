Etats-Unis – Grillée par son fils de 9 ans: «Maman, tu ne peux pas mentir à la police»

États-Unis : Grillée par son fils de 9 ans: «Maman, tu ne peux pas mentir à la police»

Ivre au volant, une enseignante a tenté de faire croire à un policier qu’elle était en pleine possession de ses moyens. Sur la banquette arrière, son fils ne l’entendait pas de cette oreille.

La vérité sort toujours de la bouche des enfants, et ce n’est pas Kristin Wiley qui dira le contraire. Dimanche vers 2 heures du matin à Vero Beach (Floride), l’enseignante de 49 ans roulait beaucoup trop vite au volant de sa Ford Mustang. Après avoir manqué de percuter une voiture de police en intervention sur un accident, la quadragénaire a reçu l’ordre de s’arrêter sur le bas-côté. Un officier s’est alors approché et a demandé à Kristin Wiley de lui présenter une pièce d’identité, ce qu’elle a d’abord refusé de faire.

Le policier a ensuite remarqué qu’un jeune garçon était «recroquevillé sur lui-même et pleurait» sur la banquette arrière. «J’ai détecté une forte odeur d’alcool émanant de la personne et de son haleine», explique l’agent, dans le rapport cité par The Somking Gun. Les yeux de l’enseignante étaient rouges et humides. À la question de savoir si elle avait bu de l’alcool, l’automobiliste a répondu non, mais son attitude a changé quand son fils de 9 ans est intervenu.