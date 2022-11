Grimes ne veut pas que ses enfants l'appellent «maman»

La chanteuse canadienne Grimes, 34 ans, est maman d’un garçon et d’une fille.

Si elle entretient une relation privilégiée avec son fils, X Æ A-XII, 2 ans, et sa fille, Exa Dark Sideræl, 1 an, nés de sa relation avec son ex, Elon Musk , Grimes ne supporte pas que ses enfants l’appellent «maman». «X m’appelle Claire, mais il ne dit pas maman. Peut-être qu’il peut sentir mon aversion pour ce mot», a confié Claire Elise Boucher, de son vrai nom, à «Vogue».