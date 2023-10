Action en justice: Grimes ne peut pas voir le fils qu’elle a eu avec Elon Musk

Le courant ne passe plus entre Grimes et Elon Musk, directeur de Tesla. La chanteuse a déposé le 29 septembre 2023 une «requête pour établir une relation parentale» devant un tribunal de Californie. Selon les documents obtenus par Page Six, la demande vise à ce que le tribunal identifie les parents légaux et établisse un droit de garde d’un enfant, lorsqu’ils ne sont pas mariés. Elle intervient seulement quelque temps après que la Canadienne de 35 ans a supplié Elon Musk sur X de lui laisser voir son fils.